Kirkens Bymisjon mottar dobbelt så mange julegaveønsker som i fjor

Kirkens Bymisjon har fått dobbelt så mange julegaveønsker som i fjor, og mange av ønskene kommer fra flyktninger. Ukrainske Alina er én av de frivillige som pakker inn gavene. Hun og familien feirer sin andre jul i Norge i år.− Julen i fjor visste vi ikke om alle tilbudene som fantes fra frivillige organisasjoner, så da satt vi bare hjemme og var redde for å gå ut, sier Alina til Rogalands Avis.

Hun sitter ved et langbord på Clarion Hotell i Stavanger, omgitt av esker og poser som bugner over av leker, klær og annet barn i Stavanger har ønsket seg til jul. Til daglig er Alina i arbeidstrening ved Viste Strandhotell, der driften av hotellet ble overtatt av Kirkens Bymisjon i 2017. Men nå er hun altså på Clarion for å hjelpe Bymisjonen med å pakke inn alle gavene de har fått tilsendt fra bedrifter og privatpersoner. − Alina er til stor hjel





