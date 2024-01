Industri- og Næringspartiet tar avstand fra egen leder

Fredag hadde Industri- og Næringspartiet landsstyremøte. Det endte med at landsstyret tar avstand fra egen leder. Interne stridigheter har preget partiet som gjorde et godt kommune- og fylkestingsvalg. Pengestrid og lederstil er blant områdene som har skapt splittelse i partiet, skriver Fredagens landsstyremøte ble ingen forsonende seanse da partileder Owe Waltherzøe sammen med to sentralstyremedlemmer og fire landsstyredelegater valgte å forlate møtet.

Deres begrunnelse var ifølge en pressemelding fra INP at de ikke anerkjente landsstyremøtets legitimitet. Det bekrefter partilederen selv. – Ja, jeg forlot Teams-møtet etter å ha gjort forsamlingen oppmerksom på at møtet er feil innkalt etter gjeldende vedtekter. Jeg forlot for å ikke gi møtet legitimitet, skriver partileder Waltherzøe i en tekstmelding til Møtet fortsatte og de resterende deltakerne rettet sterk kritikk mot partilederen i en uttalelse etter møte





