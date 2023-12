Demonstrasjoner for Gaza i Norge

16. desember ble det avholdt flere støttemarkeringer for sivile ofre for krigen i Gaza. Vi ville vise empati med alle ofrene, at bombingen må stanse og at vi trenger en forpliktelse til tostatsløsning, dialog og toleranse. Arrangørene anså imidlertid dette som for ekstremt. Vi har også før 7. oktober engasjert oss i palestinernes sak og tross kompleksiteten alltid støttet en tostatsløsning. Vi har vært fredsaktivister.

Nå kan vi ikke lenger engasjere oss av frykt for vår egen sikkerhet og fordi vår stemme og vår eksistens blir sett som en provokasjon





