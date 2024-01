Breivik'le temas kuran herkes, 12 yıldır anneden başka kimseyle temas etmedi

Alle som har hatt kontakt med Anders Behring Breivik de siste 12 årene, bortsett fra moren, har fått pålegg om å holde avstand, ifølge Breiviks advokat. Anders Behring Breivik ble stående en stund, vendt mot fotografene fra pressen, før han hilste på motpartene fra Regjeringsadvokaten, her ved advokat Andreas Hjetland. – Han lever i en helt lukket verden, sa advokat Øystein Storrvik da han redegjorde for Anders Behring Breiviks syn på saken som nå behandles i Oslo tingrett.

– Muligheten for å bygge menneskelige relasjoner er ikke til stede. Alle han har møtt på 12 år, bortsett fra moren, har en forpliktelse til å overholde en profesjonell distanse til ham, sa Storrvik. Forsvarsadvokaten mener at isolasjonen og det strenge sikkerhetsregimet Breivik er underlagt, er så innskrenkende at det krenker hans rett til å etablere meningsfull relasjon med andre og er i strid med forbudet mot nedverdigende og umenneskelig behandlin





