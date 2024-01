Blå soner: Hemmeligheten til et godt og langt liv

Overalt hvor jeg har vært denne høsten, har folk snakket om blå soner. Straks jeg skjønte at det handlet om å leve lengst mulig, må jeg innrømme at ørene mine lukket seg. Vi vet jo hva oppskriften er; trening, sunn plantebasert mat og edruelighet i ett og alt. De ulike diettene er riktignok trendutsatt, men vi har lenge visst hva vi bør ligge unna.. I de seinere åra har helsekostrådene antatt en mer odiøs futuristisk tone, ledet an av amerikanske mangemilliardærer som vil kjøpe seg evig liv.

Det er noe fanatisk og unaturlig over kampen mot alderdommen og døden. Besettelsen virker ikke veldig lystbetont.. Men tenk om løsningen verken er vitenskap eller penger? Kanskje den er lystbetont.. Blå soner viste seg å handle om noe mer enn å leve lenge. Det handlet like mye om å leve godt som gammel, uten demens, kreft, kroniske sykdommer og ensomhe





