Bernard Minier'ın yeni korku serisi

Terningkast 5Ikke oppdaget Bernard Minier ennå? Han er en av Frankrikes mest leste forfattere med krimserien om politimannen Martin Servaz – som også norske kritikere elsker. Om fjorårets bok «Jakten», den syvende i serien, skrev Adresseavisen:Nå er han ute med en splitter ny krimserie – som rett og slett er ekte skummel!

Når en av hennes nærmeste kolleger blir funnet drept på nærmest rituelt vis, befinner Lucia seg raskt midt inne i en sak som skal vise seg å ha forgreninger til flere uløste drapsmysterier. Det ofrene har til felles, er at likene er blitt iscenesatt på nærmest teatralsk vis.

Lucia Guerro har, ikke overraskende, fått et stempel som rebelsk og plagsom av andre i politietaten. Samtidig sliter hun, som det hør og bør, med et krevende privatliv. Som om ikke det var nok, må hun møte i retten for å forsvare fremgangsmåten sin i en tidligere etterforskning.

Samtidig har Minier stor glede av å strø rundt seg med litterære og kunsthistoriske referanser. Boken er så stappfull av bibliofili og klassiske lærdom at den saktens kan bringe tankene hen på gode gamle Umberto Eco.

