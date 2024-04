Bergensere dukker opp i Conan O'Brien sin nye TV-serie

Torsdag har serien «Conan O'Brien Must Go» ledet av den amerikanske komikeren Conan O'Brien premiere på strømmetjenesten HBO.

– Jeg tenkte «no way in hell» at det ville skje, men så skjøt jeg over en liten infobit om at jeg er utvikler, driver med musikk og noen tidige kommentarer. Podkasten ble spilt inn over Zoom, og gikk så bra at O'Brien sitt team spurte om de kunne sende to fotografer for å ta bilder av 25-åringen i Bergen.– Da jeg åpnet døren steg temperaturen i hodet mitt ti grader på tre sekunder. Jeg så rett inn i skyskraperen Conan O'Brien, og sju filmkameraer rett utenfor leiligheten min.

Under innspillingen har 25-åringen som står bak musikkgruppen E.D.A sammen med fetteren sin Christian Wallevik , også laget en låt med den amerikanske komikeren.– Etter å ha hengt i en dag sammen med O'Brien, ble jeg oppringt av en norsk produsent som sa «dere skal i studio med O'Brien i morgen, ta med deg resten av E.D.A», forteller han.

Conan O'brien TV-Serie Bergensere Jarle Hjellvik Wallevik Christian Wallevik

