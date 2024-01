Avtale mellom Israel og Hamas om nødhjelp og medisiner til Gazastripen

Forhandlingene ledet av Qatar og Frankrike har endt med en avtale mellom Israel og Hamas, opplyser Qatars utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Avtalen innebærer bare nødhjelps- og medisinske forsendinger inn til beleirede og krigsherjede Gazastripen, hvor den israelske krigføringen har pågått i over hundre dager.

Ifølge Qatar inneholder avtalen at det skal leveres nødhjelp til sivile på Gazastripen i bytte mot at medisiner leveres til de gjenværende gislene i den palestinske enklaven. Da Hamas angrep Israel 7. oktober drepte de ifølge israelske myndigheter litt over 1100 mennesker, de fleste sivile, i tillegg til å ta rundt 240 gisler. I overkant 100 av disse gislene holdes fremdeles på Gazastripen. Medlemslandene i EU ble tirsdag enige om å føre opp den politiske Hamas-lederen Yahya Sinwar på sanksjonslisten til unionen, som svar på angrepene mot Israel 7. oktobe





