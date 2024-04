Arsenal vinner mot Luton etter Ødegaard og Smith-Rowe bidrag

London-klubben ligger ett poeng foran Liverpool, som kan ta tilbake ledelsen med seier over Sheffield United torsdag. – Arsenal har ikke vunnet ligaen på 20 år, men kjenner lukten av Premier League-tittelen, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.For midtveis i 1.omgang eksploderte det på Emirates.Ødegaard spilte trekant med Kai Havertz inne i Luton-feltet. Etter en berøring smalt nordmannen venstrefot ballen i nettet bak Luton-keeper Thomas Kaminiski.Fulltreffet kom godt med.

Arsenal gjorde fem endringer fra toppkampen mot Manchester City sist søndag. Alle relasjoner satt ikke.Drøye ti minutter senere satte han opp Emile Smith-Rowe med en tofotsdragning av høy klasse. Men den avslutningen reddet Kaminski.Smith-Rowe igjen involvert. Kom seg løs på venstresiden. Innlegget klarte Lutons Daiki Hashioka ikke og kontrollere i tett duell med Arsenals Reiss Nelson. Dermed selvmå

