Arbeidspress og upresise mandater kan føre til mangelfull opplysning av drap og mistenkelige dødsfall

Norske rettsmedisinere mener arbeidspress, upresise mandater og for lite informasjon kan føre til at drap og mistenkelige dødsfall ikke blir godt nok opplyst. Rettsmedisinere i Norge mener arbeidspress, upresise mandater og utilstrekkelig informasjon kan føre til at drap og mistenkelige dødsfall ikke blir grundig opplyst.

I en anonym undersøkelse sier medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon at det varierer hvor gode mandater de får fra politiet og mangler når mistenkelige dødsfall etterforskes av politiet. De siste årene har det vært en jevn økning i dødsfall som registreres som mistenkelig - VG har også avslørt at det er store forskjeller på hvor ofte det gjennomføres rettsmedisinske obduksjoner etter dødsfall i de ulike politidistriktene. – At manglende rettsmedisinske undersøkelse vil medføre noen mørketall når det gjelder drap, må vi regne med, sier den erfarne rettsmedisineren Sidsel Rogde til V





vgnett » / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Dette var julegaven norske husholdninger ikke trengteTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Inviterer norske selskaper til å produsere våpen i UkrainaKongsberg Gruppen vurderer å flytte produksjon og vedlikehold til utlandet, men vil ikke kommentere hvilke land som vurderes.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Høyre om strandet nibarnsfar på Filippinene: – Ikke den norske stats ansvarRødt vil imidlertid at UD skal hente familien hjem.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Tandrevold beste norske på fellesstarten – Braisaz-Bouchet sikret Lenzerheide-trippelLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Fortsatt titalls norske skip i Rødehavet: – Ikke akseptabeltFlere norske rederier trosser trusselen i Rødehavet. Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund mener skipene bør holde seg unna.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Barna blei for norske for mammaHo kunne få barna tilbake frå barnevernet, men så kom beskjeden: Dei var blitt «for norske» til å kome heim.

Kilde: NRK Hordaland - 🏆 5. / 63 Les mer »