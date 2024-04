Anne Lindmo takker av etter tolv år med talkshow

De siste tolv årene har Anne Lindmo (54) invitert norske seere på fredagsfest gjennom sitt talkshow med samme navn, men onsdagens innspilling markerte slutten for talkshowet med den folkekjære programlederen. Nettavisen møter 54-åringen like etter at hun har spilt inn sitt siste program. – Det er vemodig. Jeg vet at nå skal jeg ikke gjøre dette mer, det er siste kvelden jeg gjør dette.

Akkurat den gjengen jeg har jobbet sammen med nå, den kommer ikke til å være mer, så det er vemodig, sier Lindmo til Nettavisen etter at rampelyset er slukket for aller siste gang. Derfor ga hun seg nåLindmo sier at de som lager «Lindmo»-programmet har gitt full gass til siste slutt og at hun er kjempestolt og fornøyd med hva de har fått ti

