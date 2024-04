Andrés Iniesta kan forlenge kontrakten med Emirates FC

Andrés Iniesta var en av verdens aller beste midtbanespillere og skal vi tro rapportene fra de forente arabiske emirater har han fortsatt mye å gi. – Både på og utenfor banen.

39 åringen har vunnet alt som kan vinnes, VM med Spania og Champions League to ganger og La Liga hele ni ganger med Barcelona som han spilte for fra fra 1996 til han dro til Japan sommeren 2018. Andrés Iniesta spiller for Emirates FC. – Men ting glir ikke så godt denne sesongen. Spanjolens lag hatt en vanskelig sesong og med ni kamper igjen av sesongen er Emirates FC andre jumbo på tabellen.I et intervju med Al-Qahera har klubbpresident Youssef Al-Batran fått spørsmål om Barcelona-ikonets fremtid i klubben.

– Hvis klubben blir, vil vi starte samtaler om en forlengelse med ham fordi han fortsatt er i veldig god teknisk og fysisk form. Han kan spille for oss i to-tre år til. Men hvis vi skulle gå, vil jeg ikke akseptere at en spiller av hans meritter spiller i andredivisjon. Da tilbyr jeg ham trenerjobben, uttalte Al-Batran.

Iniestas nåværende avtale utløper ved slutten av sesongen, og kontrakten inkluderer en opsjon på ytterligere ett år. I tidligere intervjuer har Iniesta selv ikke uttrykt noe ønske om å henge opp støvlene.

Andrés Iniesta Emirates FC Fotball Kontrakt Forlengelse

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Sporten_com / 🏆 3. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Barcelona legende Andrés Iniesta tilbys å fortsette å spille, eller bli trenerAndrés Iniesta var en av verdens aller beste midtbanespillere og skal vi tro rapportene fra de forente arabiske emirater har han fortsatt mye å gi. - Både på

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Spesiell hendelse på Emirates: Arsenal-keeperen plukket opp ballenEn svært spesiell hendelse skjedde på Emirates tirsdag kveld da Arsenal-keeper David Raya plukket opp ballen etter en pasning fra Gabriel. Harry Kane og Bayern München-spillerne reagerte kraftig og ropte etter straffespark. Thomas Tuchel hevder at dommeren forklarte at det var en barnefeil som ikke skulle blåses for under en Champions League-kvartfinale.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Bompenger: Én av ti har betalt andres regningTar grep for å løse dette problemet.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Slutt å bruke andres varemerker i phishing-simuleringer!Dessverre hender det at leverandører av phishing-simuleringer bruker kjente varemerker i simuleringene sine, uten å ha fått samtykke fra dem som eier varemerkene. Og de oppmuntrer andre virksomheter til å gjøre det samme. Dette er en klassisk dobbeltfeil.

Kilde: digi_no - 🏆 9. / 63 Les mer »

Arsenal og Bayern München spilte uavgjort i Champions League-kampenArsenal og Bayern München spilte uavgjort 2-2 på Emirates Stadium. Det er spenning før returkampen om en plass i Champions League-semifinale.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Arsenal-spiller som har vært på salgslista i ett år nekter å gi segDa Thomas Partey ble hentet til Emirates i 2020 for 50 millioner euro, var dette en toppsignering for den fortsatt ferske Mikel Arteta. Denne sesongen har

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »