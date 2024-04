16 yaşındaki bir genç terör saldırısıyla bağlantılı olarak tutuklandı

Han snakket sammen med politisjef Karen Webb.– Jeg kan bekrefte at denne hendelsen nå er erklært som et terrorangrep, og at en 16 år gammel gutt er arrestert, sier Reece Kershaw, leder for AFP på en pressekonferanse i hovedstaden Canberra tirsdag.

Tre personer ble knivstukket, blant dem den populære biskopen Mar Mari Emmanuel. Til alt hell ble ingen alvorlig skadet i angrepet. Angrepet førte til opptøyer utenfor kirken, som førte til at to politibetjenter ble skadet. Rundt 100 betjenter ble kalt ut for å roe situasjonen. Knivangrepet er det andre på kort tid i den ellers forholdsvis fredelige storbyen. Lørdag gikk 40 år gamle Joel Cauchi løs på uskyldige folk i kjøpesenteret Westfield på Bondi Junction og drepte seks personer, blant dem en ung mor.

