Xavi en Enrique, Barcelona-PSG maçı hakkında konuştu

dinsdag in een 'voetbaloorlog' met PSG belandt. Dat vertelde de trainer van de Catalanen op de persconferentie voor de return van de kwartfinale van de"Het stadion moet eruitzien zoals de grote avonden in Camp Nou", zweepte Xavi de boel nog maar eens op."Onze fans moeten luid zijn, want PSG zal het ons moeilijk maken. Daar bestaat geen twijfel over. We moeten een team zijn om ze te verslaan.

Xavi wil dat Barcelona het spel maakt tegen de Fransen."Wij willen de bal hebben en we gaan voor de winst. We moeten op ons best zijn, want PSG gaat veel van ons eisen", voorspelt de 44-jarige coach.Vanuit collega Enrique van PSG klinken geluiden van een soortgelijke strekking."Het resultaat uit de eerste wedstrijd weerspiegelde niet wat wij verdienden." De dagen na de wedstrijd tegen Barcelona waren moeilijk voor PSG, vervolgt Enrique.

