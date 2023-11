Wat is er gebeurd met de prinsjes in de Tower of London?

Eeuwenlang wist niemand wat er met de twee prinsjes in de Tower of London was gebeurd. Volgens de geruchten waren beide jongens, Edward (12) en Richard (9), vermoord door hun oom Richard III. Hij zou de zoontjes van vorige koning, zijn broer Edward IV, hebben vermoord om zijn eigen claim op de troon te versterken. De twee jongens verdwenen in 1483 uit de geschiedenis, nadat ze naar de Tower of London waren gebracht.

Een gangbare theorie, gedramatiseerd door Shakespeare, is dat ze op bevel van hun oom werden verstikt met hun bedkussens, in het holst van de nacht. Historica Philippa Langley - die ook het skelet van Richard III vond onder een parkeerterrein in Leicester - lanceerde dit weekend haar boek en een documentaire waarin iets heel anders wordt beweerd . De twee beroemde prinsjes zouden helemaal niet zijn vermoord, maar juist in veiligheid zijn gebracht elders in Europa. Dit zou betekenen dat de skeletten die in de 17de eeuw onder een trap in de Tower werden gevonden helemaal niet van de twee jongetjes zij





NOS » / 🏆 4. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Bergwijn bevestigt 'heel goede band': 'Hij weet wat ik wil, ik weet wat hij wil'Steven Bergwijn is zeer te spreken over zijn wittebroodsweken met Ar'Jany Martha. In de gewonnen competitieduels met FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) vormden de twee een tandem aan de linkerkant.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 24. / 22,5 Lees verder »

Wat wil Pieter Omtzigt met Nieuw Sociaal Contract?Wat wil Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract? Het premierschap of toch niet? En met welke partijen wil hij samenwerken? Vragen die hij ontwijkt: maar vandaag liet hij zich bij een lijsttrekkersdebat van de krant Tubantia iets meer in de kaart kijken: hij gaat over rechts. Politiek verslaggever Ewoud Kieviet vertelt meer bij Nieuws en Co.

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

Scherpe keuzes zijn noodzakelijk, blijkt uit de Drentse cultuurnotaWat moet er in de nieuw Drentse cultuurnota en wie geven we wat van het weinige geld?

Bron: RTVDrenthe - 🏆 2. / 60,984 Lees verder »

Wat als aandeelhouders geen macht meer hebben?Keiharde winsten en exponentiële groei van bedrijven: aandeelhouders hebben veel macht en zorgen voor een ongezonde wereld en bedrijven. Dat zegt Nina de Korte, schrijver van het boek 'Toekomstbedrijven'. Leonie van der Steen nam met haar bedrijf de proef op de som.

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

WK-toewijzing Saoedi-Arabië is dubieus, maar Amnesty ziet wel wat vooruitgangEr is nog maar één kandidaat over om het WK van 2034 te organiseren: Saoedi-Arabië. Dat zij zijn overgebleven is geen verrassing, omdat de FIFA er alles aan deed om het WK naar dat controversiële land te krijgen.

Bron: NUsport - 🏆 26. / 20,16 Lees verder »

Let op wat je koopt: Nagemaakte werken van kunstenaars zijn vaak illegaalWe zijn te onbewust van reproducties van kunstenaars die illegaal zijn, volgens Specialist Kunst en Criminaliteit van de politie Richard Bronswijk. Twee weken geleden werd een souvenir winkel in Amsterdam opgerold en werden honderden beeldjes in beslag genomen.

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »