Het klinkt als een ver-van-mijn-bed-show: vijf extra landen voegen zich bij het samenwerkingsverband BRICS. Toch zullen we de toename van anti-westers sentiment hier in het dagelijks leven gaan merken. "Producten worden duurder en minder beschikbaar." BRICS is de afkorting van de vijf landen die sinds 15 jaar economisch samenwerken: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (South Africa).

Alternatief voor Wereldbank De term 'BRICS' werd voor het eerst gebruikt in 2001 door de Amerikaanse econoom Jim O'Neill, die zag dat de landen een vergelijkbare economische groei doormaakten. In 2009 kwamen de landen, toen nog zonder Zuid-Afrika, voor het eerst bij elkaar. Sindsdien is er jaarlijks een bijeenkomst. De landen verzetten zich tegen een wereldeconomie die door het Westen gedomineerd wordt. Zo hebben ze samen de New Development Bank (NDB) opgezet, als alternatief voor de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, die voornamelijk door de VS en Europa gedomineerd worde





