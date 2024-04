United werkt aan komst van Jason Wilcox als technisch directeur

United maakt momenteel werk van de komst van Jason Wilcox als nieuwe technisch directeur, terwijl komende zomer de eerste transferwindow onder het bewind van INEOS plaats zal vinden op Old Trafford.Dinsdag kwam naar buiten dat Man United inzet op de komst van Wilcox, die nu werkzaam is bij Southampton. The Saints zijn niet blij met de werkwijze van The Red Devils, dus of de directeur de overstap daadwerkelijk zal maken moet nog blijken.

Feit is wel dat Sir Jim Ratcliffe met INEOS hard werkt aan hervormingen binnen United. Dat heeft dus ook gevolgen voor Ten Hag, zo klinkt het. Als de Nederlander na dit seizoen nog steeds werkzaam is op Old Trafford - wat op dit moment geen uitgemaakte zaak is - dan zal hij aan zeggenschap verliezen. Door de nieuwe structuur waarnaar Ratcliffe streeft, zal Ten Hag minder invloed hebben op transfers. Het is de bedoeling dat dit vanaf komende transferzomer al het geval i

