Terreurdaad in Sydneyse buitenwijk: mesaanval in kerk

De mesaanval in een kerk in een buitenwijk in Sydney is volgens de politie een terreurdaad. Politiecommissaris Karen Webb en premier van de staat New South Wales Chris Minns noemden de daad na overleg vannacht voor het eerst een terreurdaad. 'Wij geloven dat er elementen zijn die bestempeld kunnen worden als religieus gemotiveerd extremisme', stelde Webb op een persconferentie. Gisteren maakte de politie al bekend dat de verdachte van de mesaanval in de kerk een jongen van 16 is.

De verdachte is volgens de politie naar een 'veilige locatie' overgebracht. De mesaanval was maandagavond in Wakeley, een buitenwijk op zo'n 30 kilometer van het centrum van Sydney. Op een livestream van de dienst is te zien dat de bisschop van de Assyrische Kerk bij het altaar wordt aangevallen door iemand in donkere kleding. Op de achtergrond is gegil en geschreeuw te horen. De verdachte wordt vervolgens door kerkgangers overmeesterd.

Sydney Terreurdaad Mesaanval Kerk Buitenwijk

