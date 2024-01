Spannende verkiezingen in Taiwan met gevolgen voor TSMC

De verkiezingen in Taiwan van komende zaterdag lijken heel spannend te worden. De twee grootste partijen hebben een andere kijk op de relatie met China. En door het belang van de Taiwanese chipfabriek TSMC kan een koerswijziging ook hier gevolgen hebben. Binnen de verkiezingen speelt TSMC, de grootste computerchipfabrikant ter wereld, een grote rol. Het bedrijf maakt chips voor in je smartphone, computer, auto én voor in geavanceerde wapens en AI-technologie.

Ook is TSMC de grootste klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. We zijn daardoor erg afhankelijk van het bedrijf uit Taiwan, waar de spanningen met China hoog oplopen. Wat gaan de komende verkiezingen betekenen voor het land en voor dit bedrijf van wereldbelang? 'Ontzettend spannend' "Het wordt ontzettend spannend", zegt Xiaoxue Martin, China-expert bij het Clingendael-instituut. "Uit de laatste polls blijkt maar een heel klein verschil tussen de grootste twee partijen, dus het kan nog alle kanten op gaa





