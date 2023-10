Smeltkroes aan zangtalent in aanloop naar Regio Songfestival: 'Een hele grote eer'

Nog een week wachten en dan zal Lisa Harms 'ons Drenthe' vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival in de Stadsschouwburg in Utrecht. Vandaag konden de deelnemers zich al wagen aan een voorproefje. Tijdens een persconferentie deden alle kandidaten hun ambities uit de doeken en waren ze eensgezind over de toegevoegde waarde van het songfestival. Een mengelmoes van culturen en streektalen was vertegenwoordigd bij de inleidende beschietingen.

Het is een eer dat ik, en samen met iedereen, dit mag doen.' Het 'eigen' en sjoene dialect van Limburg is karakteristiek voor de provincie, weet Akkermans maar al te goed. 'Streektaal is heel belangrijk. Het is op een bepaalde manier heel eigen', waardeert ze. Melissa Pander, de Friezin van het songfestival, vult aan. 'Ik denk dat dit heel belangrijk is. Dat er veel aandacht is voor streektalen en dialect in Nederland, vind ik belangrijk.

