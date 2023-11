Slot krijgt er defensieve optie bij in aanloop naar cruciale maand

Trauner liep de knieblessure vorig seizoen op in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. De centrumverdediger leek hersteld, maar krijgt nog regelmatig te maken met een terugval. De afgelopen vier wedstrijden moest hij om die reden laten schieten.

Verwacht wordt dat Trauner zaterdag tegen RKC Waalwijk weer bij de wedstrijdselectie zit. Mogelijk doet Slot rustig aan met zijn aanvoerder en posteert hij hem niet meteen in de basis. Bij afwezigheid van Trauner bezet Bart Nieuwkoop de rechtsbackpositie. Lutsharel Geertruida vormt het centrum met Dávid Hancko.Twee weken geleden benadrukte Slot tijdens een persconferentie het belang van een goed herstel voor Trauner.

"In de week waarin we verwacht en gehoopt hadden hem vrijaf te kunnen geven, moesten we de Klassieker tegen Ajax inhalen", gaat Slot verder."Dat bij elkaar opgeteld maakt dat het te veel is geworden voor hem. Dan moet hij weer even terug in de belasting."

De terugkeer van Trauner betekent goed nieuws voor Slot, daar de Feyenoord-trainer een cruciale maand tegemoetgaat met zijn ploeg. De Rotterdammers nemen het in competitieverband onder meer op tegen AZ en PSV. In de Champions League wachten ontmoetingen met Lazio en Atlético Madrid.

Feyenoord leed in de Eredivisie tot dusver zeven verliespunten en heeft daardoor een aanzienlijke achterstand op koploper PSV, dat met dertig punten uit tien duels nog altijd foutloos is. In de Champions League gaat het de ploeg van Slot wel voor de wind met de koppositie in Groep E.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Slot krijgt er defensieve optie bij in aanloop naar cruciale maandArne Slot lijkt bij Feyenoord snel weer te kunnen beschikken over Gernot Trauner. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl schrijft dat de centrale verdediger 'binnen enkele dagen' wordt terugverwacht bij de Rotterdammers. Trauner moest de afgelopen weken toekijken vanwege een teruggekeerde knieblessure.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: 'Tom Cruise zou ik graag een keer naast Arne Slot in de dug-out willen zien zitten'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NUSPORT: De huizenmarkt zit volledig op slot: zo willen partijen de markt in beweging krijgenIn aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen duikt NU.nl in de verschillende verkiezingsprogramma's van partijen. Deze keer: de woningmarkt. Over meer betaalbare huizen, het versoberen van de hypotheekrenteaftrek en strengere regels op de huurmarkt.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Bommel en Slot niet verrast door snelle ontwikkeling Calvin StengsLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕