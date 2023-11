Saoedi-Arabië denkt dat WK zowel in zomer als winter kan plaatsvinden

Een winters WK zou geen unicum zijn: zoals bekend had Qatar vorig jaar die primeur. Net als in het oliestaatje is het in de zomer extreem warm in Saoedi-Arabië. 'Maar er zijn veel technologieën die eraan kunnen bijdragen dat we de stadions koel houden', zo maakt Al Misehal duidelijk dat een zomers WK wat hem betreft een serieuze optie is.

Door het afhaken van Australië werd Saoedi-Arabië dinsdag, de uiterste datum waarop landen zich konden aanmelden voor een toernooi dat pas over elf jaar wordt gespeeld, de enige kandidaat-gastheer voor het 25ste WK. Nog diezelfde avond liep preses Gianni Infantino te melden dat het eindtoernooi ook daadwerkelijk in dat land wordt gehouden.

Een winters WK gooit de Europese voetbalkalender logischerwijs volledig op de schop in het seizoen 2034/35. Vorig seizoen werd richting de eindronde in Qatar de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League in een aantal weken afgeraffeld. Deze toernooien worden vanaf volgend seizoen uitgebreid, met bijvoorbeeld liefst acht duels in de eerste fase. Ook het WK zelf wordt in een ander jasje gestoken met 48 deelnemers en 104 wedstrijden vanaf 2026.

