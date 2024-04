Release van biografie Rebel Wilson uitgesteld in Australië

De release van de biografie Rebel Rising van actrice Rebel Wilson is uitgesteld in haar thuisland Australië. Het boek had eigenlijk woensdag moeten verschijnen in Australië, maar volgens verschillende media hebben uitgevers de biografie uit de schappen gehaald. Sky News Australia schrijft dat de release van het boek voor onbepaalde tijd is uitgesteld. In het Verenigd Koninkrijk zou het boek donderdag uitkomen, maar dat is uitgesteld tot 25 april, schrijft de BBC.

Uitgever HarperCollins heeft laten weten dat de release in het Verenigd Koninkrijk en Australië "verplaatst is zodat het samenvalt met Rebel Wilsons perstours". Het boek van de Australische actrice werd de afgelopen tijd al besproken in de media, omdat ze daarin de Britse komiek Sacha Baron Cohen beschuldigt van wangedrag. Wilson schrijft onder meer dat de acteur zich op de set van The Brothers Grimsby had misdrage

