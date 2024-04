PSV'nin Stadyum Genişletme Planları

. Er wordt zelfs gesproken over een scenario waarbij er tienduizend extra plekken bijkomen. Wel moeten er nog financiële en bouwkundige onderzoeken plaatsvinden.Het onderzoeksbureau Hypercube deed vrij recent onderzoek naar PSV en naar de vraag welke plaats de club in het Europese voetballandschap in zou kunnen nemen. 'Een van de subonderwerpen in dat verhaal is het Philips Stadion ', tekent het ED op.

Duidelijk is nog niet hoe PSV de verbouwing wil aanpakken. Wel staat sowieso vast dat er niet verhuisd wordt. De gemeente Eindhoven is al geïnformeerd over de ambities van PSV. Een mogelijke uitbreiding van het stadion gaat PSV ook helpen in de strijd tegen eeuwige concurrenten Feyenoord en Ajax, constateert het ED. De Amsterdammers en Rotterdammers genereren vanwege de hogere capaciteit immers meer inkomsten.

PSV Philips Stadion Genişletme Futbol Avrupa

