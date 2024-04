Pro-Palestijnse demonstratie onderbreekt raadsvergadering in Eindhoven

De raadsvergadering in Eindhoven is korte tijd onderbroken vanwege een pro-Palestijnse demonstratie. Enkele mensen met Palestijnse vlaggen werden verzocht de zaal te verlaten. Buiten scandeerden ze leuzen als 'free Palestine'.

De vergadering werd stilgelegd en de demonstranten werden verzocht te stoppen met het verstoren van de vergadering.

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



omroepbrabant / 🏆 14. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Concert van Lenny Kuhr in Waalwijk verstoord door pro-Palestijnse activistenVier aanwezigen in de zaal ontrolden een Palestijnse vlag en begonnen te schreeuwen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Concerten Lenny Kuhr gaan door ondanks pro-Palestijnse protestLenny Kuhr en haar man Rob Frank hebben geen seconde getwijfeld of de concerttour van Kuhr door moest gaan na de verstoring van pro-Palestijnse actievoerders op zondag. Volgens Frank is het belangrijk dat ze zich niet bang laten maken. 'De kunst moet zich niet laten knechten door dit soort geweld', vertelt Frank aan het ANP.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 19. / 51 Lees verder »

Verwachte tweestrijd tussen pro-Russische en pro-Oekraïense kandidaten in SlowakijeDe beslissende tweede rond van de presidentsverkiezingen gaan tussen de progressieve Ivan Korcok en de pro-Russische Peter Pellegrini.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Knieblessure houdt Feyenoorder Stengs 'slechts' enkele weken aan de kantDe knieblessure die Feyenoorder Calvin Stengs vorige week opliep in het bekerduel met FC Groningen, valt relatief mee. De 25-jarige spelmaker wordt eind deze maand terug verwacht.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Voor het eerst in ruim twaalf jaar geen enkele Ajacied bij OranjeLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Maar enkele uren per dag stroom in Charkiv na Russische aanvallenIn Charkiv vragen de inwoners zich af waarom Poetin ze haat. 'We proberen kalm te blijven en ons aan te passen want ons land is in oorlog.'

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »