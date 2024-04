Premier League Introduces Semi-Automated Offside Technology

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season. It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience.

