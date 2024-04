Pochettino teleurgesteld in Madueke en Jackson na strafschopincident

Mauricio Pochettino is teleurgesteld in Noni Madueke en Nicolas Jackson . Het Chelsea -duo kibbelde erop los over het nemen van een strafschop in een wedstrijd die op dat moment al beslist was en dat kan de manager naar eigen zeggen niet accepteren. Ook Dele Alli keek met verbazing naar het moment.van Everton in de Premier League mede door een kwartet aan goals van Cole Palmer, maar na afloop ging het veel over een specifiek moment.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

'Ze moeten ervan leren en er op een professionele manier mee omgaan', vervolgt Pochettino, die bij Sky Sports aangeeft dat er geen consequenties volgen voor Madueke en Jackson. 'Het is een goed voorbeeld van dat we nog moeten leren. Er zullen geen straffen volgen, het zijn nog jonge jongens.'Dele Alli deed ook zijn zegje over het moment. De middenvelder van Everton - die een verleden heeft met Pochettino bij Tottenham Hotspur - zat maandagavond als analist bij.

'Het is goed om te zien dat aanvallers willen scoren, maar als je niet de strafschopnemer bent moet je de bal ook niet willen pakken’, vervolgt Alli, die het een smet op een mooie Chelsea-avond vindt. 'Ze hadden zo’n geweldige avond, maar hier gaan de mensen het nu over hebben. Niet over de goede prestatie.'Kogel door de kerk: Pastoor vertrekt bij Almere

