Pessimisme over formatie in Nederland na verkiezingen

Ruim een week na de verkiezingen zijn mensen behoorlijk pessimistisch over de formatie. Vooral over de rol van de VVD en NSC is frustratie. Ook hun eigen kiezers roepen op: ga ‘gewoon’ praten met de PVV. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 27.000 leden van het Opiniepanel. Daarin geeft 68 procent aan pessimistisch te zijn over de komende formatie.

Wat de meeste kiezers (61 procent) betreft gaat de grootste partij, de PVV, in gesprek met de meest logische combinatie van partijen, maar de praktijk is tot hun frustratie anders. Een derde (35 procent) denkt anderhalve week na de stembusgang al dat partijen er niet uit gaan komen en nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. 'Vieze spelletjes' Ook kiezers van rechtse partijen die in deze verkenningsfase om elkaar heen draaien, zijn niet te spreken over de gang van zaken tot nu toe. Zo is slechts een kwart van de PVV-kiezers (28 procent) optimistisch over de komende formatie en 55 procent vooral pessimistisc





