Oranje Leeuwinnen strijden met Spanje om olympisch toegangsbewijs

De Oranje Leeuwinnen gaan in Cádiz strijden met Spanje om een olympisch toegangsbewijs, zo heeft de Spaanse bond bekendgemaakt. Op 23 februari spelen de twee teams in de halve finale van de Nations League in het Estadio Nuevo Mirandilla. Het stadion heeft een capaciteit van 20.724 toeschouwers. Als Nederland zou verliezen van Spanje en Frankrijk bereikt de finale, dan gaat Nederland met Duitsland concurreren om de derde plaats en daarmee de olympische kwalificatie.

Panathinaikos heeft Fatih Terim aangesteld als nieuwe coach, zo maakt de club dinsdag bekend via de officiële kanalen. Terim is de opvolger van de onlangs vertrokken Ivan Jovanovi





