Mohammed Kudus draagt met heerlijk doelpunt bij aan vernedering van Arsenal

De supporters in het London Stadium hoefden echter niet lang te treuren. Vijf minuten na rust spelen bracht Nayef Aguerd de bal middels een diepe pass bij Kudus, die in één keer aannam en de bal perfect voor zijn linker legde. De Ghanees schoot in één keer en zijn lage, harde inzet van Ramsdale in de verre hoek te machtig: 2-0.Daarmee was het duel voor Arsenal, dat grotendeels met een reserveteam aantrad, praktisch al gespeeld.

West Ham speelde met dezelfde formatie als altijd. Motivatie zag ik niet als een probleem. Dat is maar een klein deel van het verhaal. Hoezo vernedering. Arsenal was in alles beter alleen ze hebben pech en scoren niet. West Ham 3 schoten op doel, 3 er in. Tja, kan gebeuren, dit gebeurd elk seizoen wel een keer.

Geen al te sterke optreden van Ramsdale, al was het eerste doelpunt niet echt zijn fout. Aangezien Jesus waarschijnlijk 1 maand er uit ligt betekent dit dat Nketiah onze spits zal zijn de komende periode. En op het middenveld missen we Partey ook een tijdje waardoor Jorginho of Havertz daar zullen spelen en beide zijn toch stukken minder. Moet wel zeggen dat Havertz de eerste helft nog best goed was voor de verandering. Zware periode tegemoet.

Het liefst wil je dat Arsenal alles wint maar deze cup is niet belangrijk. Zo streep je wat wedstrijden weg. Jammer voor sommige spelers waardoor ze minder minuten kunnen maken zoals Ramsdale of Nelson.

Ramsdale is klaar. Heeft op dit moment weinig zelfvertrouwen en kan niet leven met een reserve beurt zo te zien. Slecht gekeept vandaag. Trossard kan niet spelen met Nelson op de andere flank. Heeft Martinelli of Saka nodig. Zij kunnen verdedigers bezig houden zodat Trossard meer ruimte krijgt. Hij en Nelson zijn te veel dezelfde type die graag de bal in de voeten willen. Het hielp ook niet dat Trossard met Havertz speelde als lcm.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Mohammed Kudus draagt met heerlijk doelpunt bij aan vernedering van ArsenalWest Ham United heeft Arsenal woensdagavond op een zeer duidelijke nederlaag getrakteerd: 3-1. In het EFL-Cup-duel kwamen the Hammers al na een kwartier op voorsprong via Ben White, die in eigen doel kopte. Na rust stal Mohammed Kudus de show, door de bal na een diepe pass perfect aan te nemen en vervolgens de verre hoek te vinden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: West Ham knikkert Arsenal aan de hand van Kudus overtuigend uit League CupWest Ham United heeft woensdagavond op zeer overtuigende wijze afgerekend met Arsenal in de League Cup. Het werd maar liefst 3-0 voor The Hammers, waar Mohammed Kudus indruk maakte met een zeer fraaie treffer.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Kudus en Álvarez starten voor West Ham tegen ArsenalOp woensdagavond staat de League Cup-wedstrijd tussen West Ham United en Arsenal op het programma, de stadsgenoten treffen elkaar om 20:30. De Gunners staan tweede in de Premier League, met twee punten achterstand op koploper Tottenham Hotspur. De Hammers begeven zich op de negende plaats, met tien punten minder.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De beelden: Kudus maakt grote indruk met zeer fraaie treffer tegen ArsenalMohammed Kudus heeft woensdagavond een groot aandeel geleverd in de League Cup-zege van West Ham United op Arsenal. De voormalig Ajax-speler verdubbelde vlak na rust, op erg fraaie wijze, de score.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: West Ham United - Arsenal, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van West Ham United tegen Arsenal (League Cup) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: West Ham United - Arsenal, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van West Ham United tegen Arsenal (League Cup) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕