Minister Adema wil betere beveiliging tegen stalbranden

Stalbranden komen nog steeds op grote schaal voor in Nederland. Het kost jaarlijks aan veel dieren het leven. Landbouwminister Piet Adema wil een betere beveiliging tegen zulke branden. "Het zal resultaat opleveren, maar we zijn er nog lang niet." Minister Adema van Landbouw overweegt daarom een verplichte jaarlijkse brandcontrole in te voeren. Ook wil hij dat er in de toekomst minder dieren in één ruimte komen te staan. Nieuwe en verbouwde stallen moeten uit meerdere compartimenten bestaan.

Het aantal dieren dat risico loopt bij een brand, moet zo aanzienlijk omlaag worden gebracht. 'Verschrikkelijke aantallen' Als een stal niet in verschillende compartimenten is opgesplitst, kunnen er bij de brand veel dieren sterven. Dat risico moet met aangepaste regels verkleind worden. In de brief die Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is te lezen we dat alleen al in 2022 42 stalbranden plaatsvonden. Hierbij zijn meer dan 130.000 dieren omgekomen. Het ging voornamelijk om kippen en varkens





