Meer praktisch geschoolde mensen in nieuwe Tweede Kamer

In de nieuwe Tweede Kamer zitten straks voor het eerst in lange tijd weer wat meer praktisch geschoolde mensen. En dat is belangrijk voor de representativiteit van het parlement: 'In onze democratie is politieke gelijkheid het belangrijkste principe.' Vroeger zaten er nog geregeld praktisch geschoolde mensen in de Tweede Kamer, waaronder bouwvakkers, technici en secretaressen.

Maar inmiddels is het aandeel theoretisch opgeleiden in de Kamer opgelopen tot ruim 95 procent, terwijl dit in de samenleving als geheel ongeveer een derde is. 'Niet iedere stem telt evenveel' 'Iedere stem zou evenveel moeten tellen, maar op dit moment is dat niet zo', constateert Bram Eidhof. Hij is oprichter van Bureau Common Ground, dat middelbare scholen en mbo-instellingen helpt bij het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Eidhof ziet in de praktijk dat praktisch opgeleiden zich vaak niet vertegenwoordigd voelen door de politici op het Binnenhof: 'Mensen willen graag stemmen op mensen die op ze lijken





