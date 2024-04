Louis van Gaal blijft op afstand betrokken bij Ajax

Louis van Gaal zal ook door de schorsing van Alex Kroes niet doorschuiven naar een actieve functie in Amsterdam. De coach blijft vanaf zijn woonadres in Portugal de club steunen, maar trainer of directeur wordt hij niet."Louis heeft een hele actieve rol via de telefoon", vertelt de voorzitter van de raad van commissarissen Michael van Praag tegen de."Dat kan ook niet anders, want hij woont in Portugal. Hij wil ook niet naar Nederland komen. Dus zijn rol zal niet fysiek hier aanwezig zijn.

Hij zal ook niet tijdelijk CEO of trainer worden, hij helpt ons gewoon op de achtergrond. Dat komt goed." Van Gaal is nu actief als extern adviseur van Volgens Van Praag is er ook geen enkele reden tot chaos in het bestuur van Ajax. “We gaan gewoon op dezelfde weg door, die ook mede door Kroes is geïnitieerd. We hebben Van Gaal, Danny Blind, Kelvin de Lang, Marijn Beuker. Daar maak ik me echt geen zorgen over. Die jongens zal ik gaan ondersteunen waar dat nodig i

