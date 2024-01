Joe Biden waarschuwt voor terugkeer van Trump in Amerikaanse verkiezingsrace

Joe Biden heeft vrijdag het startsein gegeven voor het Amerikaanse verkiezingsjaar, met een felle speech over Donald Trump. 'De campagne van Trump gaat over hem, niet over Amerika, niet over jou. Hij is bereid onze democratie op te offeren', zei Biden in zijn eerste campagnetoespraak. Bidens woorden zijn niet alleen maar verkiezingsretoriek. Deels is het ook echt hoe veel Amerikanen de verkiezingsrace om het presidentschap dit jaar zullen ervaren, zeggen politiek experts.

En al moeten de Republikeinen nog een kandidaat naar voren schuiven, Biden gaat er inmiddels vanuit dat hij het tegen Trump moet opnemen. Zorgen over Trump zijn terecht, zeggen experts. En niet alleen in de VS. Ook Europa moet zich serieus gaan voorbereiden op zijn terugkeer en de mogelijke gevolgen voor de Europese veiligheid. 'We moeten ons daar al mentaal op instellen', zegt politiek filosoof en hoogleraar Europees Recht Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden). 'Trump kan echt terugkomen. We moeten niet zoals in 2016 verrast worden.' Acht jaar geleden had niemand de winst van Trump zien aankomen





