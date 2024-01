Historicus Allan Lichthman voorspelt nauwkeurig uitkomst verkiezingen

Hij voorspelde dat Trump president zou worden toen niemand dat geloofde en wist als eerste dat Barack Obama zou winnen. De inmiddels 76-jaar oude historicus Allan Lichthman verbaast al 40 jaar vriend en vijand. De strijd om het Witte Huis wordt dit jaar spannend. Met Joe Biden als oudste presidentskandidaat ooit en Donald Trump die dit jaar vooral in de rechtszaal te vinden zal zijn vanwege de 91 aanklachten aan zijn adres.

Geen glazen bol Om inzicht te krijgen in de kansen van Biden en Trump sprak EenVandaag af met historicus Allan Licthman op de campus van de American University in Washington D.C., waar hij al lange tijd lesgeeft. Zijn leeftijd houdt hem niet tegen. Lichtman lacht bij de vraag of hij een glazen bol heeft. Dat is het zeker niet, maar de manier waarop hij de uitkomst van de verkiezingen extreem accuraat voorspelt is bijzonder. Hij gebruikt daarvoor een model dat eigenlijk werd ontwikkeld om aardbevingen te voorspelle





