Gündogan: Barcelona is zelf verantwoordelijk voor uitschakeling in Champions League

Xavi en de Spaanse kranten wezen na de uitschakeling van Barcelona in de Champions League met de beschuldigende vinger naar de arbitrage, maar Ilkay Gündogan vindt dat Barça de uitschakeling aan zichzelf te wijten heeft. De Duitse middenvelder was na de nederlaag tegen Paris Saint-Germain ( Barcelona ging de return in met een 3-2 voorsprong en kwam ook vroeg op voorsprong via Raphinha, maar na een rode kaart voor Araújo in de 29ste minuut stortte de ploeg van Xavi in.

Gündogan was van mening dat Araújo zijn tegenstander Bradley Barcola had moeten laten lopen. 'Op dit soort cruciale momenten moet je zeker weten dat je de bal kan veroveren, anders kan je hem beter laten lopen. Misschien redt de keeper ons wel in die situatie. En anders krijg je een goal tegen.

In de tweede helft ging Barça op jacht naar de treffer die een verlenging had betekend. Gündogan meende recht te hebben op een penalty. 'Dat zei ik tegen de scheidsrechter, in plaats daarvan gaf mij me geel.' De teleurstelling was groot bij de routinier, die vorig seizoen de Champions League won met City.

