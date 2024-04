Frans van Seumeren en Erik ten Hag belangrijk voor FC Utrecht

Veel te danken heeft aan Frans van Seumeren en Erik ten Hag. De afzwaaiend clubicoon ziet dat eerstgenoemde met zijn financiële, maar ook organisatorische bijdrage belangrijk is voor Utrecht. Van der Maarel stelt dat de Domstedelingen onder Ten Hag juist een 'professionaliseringsslag' hebben gemaakt. Vertelt Van der Maarel, die na dit seizoen stopt als profvoetballer, over Van Seumeren.

'Frans van Seumeren heeft veel geld gestoken in de club, maar zijn bijdrage is niet alleen financieel', zo stelt de verdediger, die inmiddels al bijna zestien jaar bij Utrecht speelt. Hij kijkt ook naar de organisatie en altijd richting de toekomst. Zoals nu bijvoorbeeld met de aankoop van het stadion.' 'Mede dankzij hem staat FC Utrecht nu waar het staat', is Van der Maarel duidelijk over Van Seumeren. 'Als speler zie je hem gek genoeg vooral in hele goede of hele slechte tijden. Dan komt hij in beeld. Ik heb een goede relatie met hem.

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Ajax wil Erik ten Hag terughalen als managerAjax zou een poging willen wagen om Erik ten Hag terug te halen als manager. De Amsterdamse club wordt gelinkt aan verschillende trainers, maar Ten Hag staat bovenaan de wensenlijst van de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Erik ten Hag: Rashford is niet te koopDe Engelse aanvaller Rashford wordt gelinkt aan een transfer naar Paris Saint-Germain, maar volgens Erik ten Hag is hij niet te koop. Ten Hag benadrukt dat Rashford onderdeel is van het project en dat er niet over een transfer gesproken zal worden. Rashford heeft een wisselvallig seizoen bij Man United, maar zijn doelpuntenproductie is weer op gang gekomen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Erik ten Hag en het mysterie van de vele schoten richting André OnanaLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

‘Erik ten Hag droomt ervan ooit nog eens bij de club terug te keren als trainer’Erik ten Hag droomt ervan om ooit nog eens trainer te worden van Bayern München, zo onthulde Bild Sport-journalist Christian Falk maandagavond in een video-item van de krant.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Nieuwe zorgen voor Erik ten Hag: speler verlaat trainingskamp nationale ploegHarry Maguire heeft het trainingskamp van de Engelse nationale ploeg verlaten, zo melden verschillende Engelse media. De centrale verdediger van Manchester United viel vrijdag in het met 0-1 verloren oefenduel tegen Brazilië halverwege de tweede helft uit met een liesblessure en zal nu een scan ondergaan.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester United en Erik ten Hag richten pijlen op aanvaller van Real MadridManchester United is geïnteresseerd in de diensten van Joselu, zo weet Relevo donderdag te melden. Twee afgezanten van de Engelse topclub waren al in Madrid om te praten over Joselu, die gehuurd wordt van Espanyol en zelf lijkt te hopen op een verlengd verblijf bij Real Madrid.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »