Frank de Boer is bereid om naar Ajax te luisteren

doet Frank de Boer pijn, en mochten de Amsterdammers de 53-jarige trainer contacteren, dan is hij bereid te luisteren. Dat vertelt De Boer voor de camera van VoetbalPrimeur."Ik heb nog niet gesproken met Ajax ", antwoordt De Boer, die tussen 2010 en 2016 al (zeer succesvol) hoofdtrainer was in de Johan Cruijff ArenA."Ik hoef ook niet per se hoofdtrainer van Ajax te zijn. Wat ik nu doe, vind ik hartstikke leuk. Als er iets komt, zal ik luisteren.

Dan kijken we wat zij willen, en wat ik wil natuurlijk." De Boer vraagt zich hardop af wie er op dit moment aan het roer is bij Ajax, en wie er verantwoordelijkheid draagt voor het aanstellen van een nieuwe trainer."Het is bestuurlijk een wanorde op dit moment", vervolgt de oud-verdediger."Dat weet iedereen. We hadden met Alex Kroes gehoopt dat het beter zou gaan. Hij is op dit moment op non-actief gezet, en misschien wordt hij wel helemaal op non-actief gezet. Het is op het veld al niet denderend, maar buiten het veld misschien nog wel erger. Het doet in ieder geval pijn.

Frank De Boer Ajax Trainer Hoofdtrainer Johan Cruijff Arena Bestuurlijk Wanorde Alex Kroes Non-Actief Bezorgdheid

