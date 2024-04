Eerste wijngaard in Drenthe

Een klein stukje Frankrijk in Drenthe . Op een stuk agrarische grond aan de Oude Dalerveensestraat, net buiten Dalen, worden als het goed is straks geen aardappelen meer verbouwd en groeit er ook geen maïs meer. In plaats daarvan staan hier straks de wijnranken in rijen naast elkaar. Het plan voor de eerste wijngaard in deze regio ligt er. 'De gemeente is positief, nu alleen nog wachten op de officiële vergunning.

Kip: 'Experts van een wijnboerderij uit Twente hebben onder meer gekeken naar de zonligging, de wind en de kwaliteit van de grond. Dat bleek allemaal precies goed.' Open plek voor 'wijntoerisme' De wijnranken zullen straks gemiddeld 1,80 meter hoog worden. In het midden van het wijnveld moet een open plek komen, waar ruimte is voor 'wijntoerisme' en waar bijvoorbeeld ook bruiloften kunnen plaatsvinden. De open plek moet met een inrit bereikbaar worden vanaf de Bosweg.

Wijngaard Drenthe Druivensoorten Wijnen Vergunning

