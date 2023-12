Duits bedrijf exporteert elektronische componenten naar Rusland ondanks sancties

Via een Duits bedrijf gaat er voor miljoenen euro's aan elektronische componenten naar Rusland, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, het Duitse programma Monitor en het Britse onderzoeksinstituut RUSI. De Duitse douane deed vandaag een inval bij het bedrijf, vlak voor publicatie van dit onderzoek. Het bedrijf heet WWSemicon en exporteert producten naar het Russische elektronicaconcern Kompel.

Oók elektronica die op EU-sanctielijsten staat, omdat Rusland ze kan gebruiken voor wapensystemen die het land inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens RUSI levert Kompel componenten aan Russische bedrijven die gelieerd zijn aan wapenfabrikanten in het land. De Duitse autoriteiten zijn afgelopen week om een reactie gevraagd op de bevindingen, maar wilden niet reageren. Ze geven ook geen reden voor de inval. Bekijk hier het hele onderzoek van Nieuwsuur in deze eerste aflevering van de serie Verborgen Werelden: De import van Kompel via WWSemicon blijkt uit gegevens van de Russische douan





