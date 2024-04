Cillessen sluit terugkeer in Oranje niet uit

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.s elftal komende zomer, maar sluit een terugkeer in Oranje niet uit.

De doelman van NEC heeft onlangs zelfs met keeperstrainer Patrick Lodewijks gesproken, zo vertelt Cillessen voor de camera vanals Bart Verbruggen een wedstrijd. Het tweetal is, indien fit, komende zomer verzekerd van een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman, zo heeft de bondscoach reeds aangegeven. Marco Bizot completeerde afgelopen maart het keepersgilde van Oranje. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en AZ presteert alleraardigst in de Ligue 1 met Stade Brest en genoot tijdens interlandbreak de voorkeur boven Nick Oli

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Cillessen: 'Liever de beker winnen met NEC dan naar het EK met Oranje'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Uitblinker Cillessen kan puntenverlies NEC niet voorkomen bij Fortuna SittardNEC voetbalt dinsdagavond niet goed, maar weet door doelman Jasper Cillessen wel een punt mee te nemen uit Sittard.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Uitblinker Cillessen kan puntenverlies NEC niet voorkomen bij Fortuna SittardNEC voetbalt dinsdagavond niet goed, maar weet door doelman Jasper Cillessen wel een punt mee te nemen uit Sittard.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Cillessen confronteert Milan van Dongen na NEC - PSV: ‘Jij hebt mij uitgelachen’Jasper Cillessen heeft zaterdagavond zijn gram gehaald bij Milan van Dongen. De doelman van NEC stopte in de gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV (3-1) een strafschop en had na afloop nog een appeltje te schillen met de verslaggever van ESPN.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Cillessen zal nooit bedanken voor Oranje: 'Maar weet dat de situatie is veranderd'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Cillessen had contact met keeperstrainer Oranje: 'Ze mogen me altijd bellen'Jasper Cillessen heeft voor de laatste interlandperiode contact gehad met Patrick Lodewijks, de keeperstrainer van het Nederlands elftal. Lodewijks gaf de doelman van NEC in aanloop naar het EK in Duitsland wat advies mee.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »