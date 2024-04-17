Catalanlar, 2025'ten itibaren 32 takımla oynanacak olan kârlı Kulüpler Dünya Kupası'na katılımı kaçırıyor

. De Catalanen lopen ook deelname mis aan het lucratieve WK voor clubs, dat vanaf 2025 met 32 teams wordt gespeeld. VoorHet WK voor clubs kent vanaf volgend jaar een nieuwe opzet. Dat levert de 32 deelnemende clubs een flinke financiële opsteker op. Naar verluidt gaat het om een startpremie van vijftig miljoen euro. Tien van de twaalf Europese tickets waren al vergeven, maar voor de Champions League-winnaar en het hoogst geklasseerde land uit Spanje liggen er nog startbewijzen klaar.

Dinsdagavond werd duidelijk dat Atlético in die laatste strijd aan het langste eind trekt. De Madrilenen kunnen niet meer achterhaald worden door Barça en mogen de forse bonus tegemoet zien. Naastzijn Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Internazionale, FC Porto, Benfica, Borussia Dortmund en Juventus al zeker van deelname.Overigens zal Red Bull Salzburg de ontknoping van de Champions League in spanning volgen.

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VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

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