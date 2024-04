Barcelona geïnteresseerd in Feyenoord-middenvelder Wieffer

Eerder meldde het medium al dat de Catalanen uitstekende berichten ontvingen over de middenvelder van Feyenoord en de concurrentie aangingen met Atlético Madrid en die interesse is dus niet vervlogen.'Barça is op zoek naar een nieuwe nummer zes. Voor de transferplannen is bepalend of Xavi Hernández aanblijft als trainer' schrijft de Spaanse krant. De huidige oefenmeester van Barcelona zou in Real Sociedad-middenvelder Martín Zubimendi de meest geschikte kandidaat zien.

Mocht Xavi vertrekken, komt Wieffer in beeld. Barça kiest dan waarschijnlijk voor een speler uit het lijstje Wieffer, Aleix García (Girona), Khéphren Thuram (OGC Nice) en Amadou Onana (Everton). Laatstgenoemde zou de voorkeur hebben, maar is wel het duurst van de vier, waardoor de komst van de Nederlander aannemelijker wordt.García en Thuram zijn in tegenstelling tot Wieffer aanvallender ingestelde spelers dan Onana. Barça geeft prioriteit aan het vinden van een speler die bereid is hard te werke

