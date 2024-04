Australische wetenschappers ontdekken drie nieuwe soorten grote kangoeroes

Australische wetenschappers hebben drie nieuwe soorten grote kangoeroes beschreven, die zo'n 5 miljoen tot 40.000 jaar geleden leefden. Een van die soorten, de Protemnodon viator, kon wel twee keer zo groot worden als de grootste mannelijke rode reuzenkangoeroes van nu, die 1,40 meter kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van paleontologen van Flinders University in de Australische stad Adelaide.

De wetenschappers ontdekten nog twee nieuwe soorten: de Protemnodon mamkurra en Protemnodon dawsonae. De eerste was een langzame kangoeroe met dikke botten. 'Het zou kunnen dat hij maar zelden sprong, misschien alleen wanneer hij geschrokken was', zegt hoofdonderzoeker Kerr. Van de dawsonae vonden de onderzoekers minder fossielen, waardoor er minder bekend is over deze soort. Wel was het volgens Kerr waarschijnlijk een middelsnelle springer, die leek op een moeraswallaby.

Australië Kangoeroes Paleontologie Nieuwe Soorten Flinders University

