Arsenal pakt koppositie in Premier League na moeizame overwinning op Brentford

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League voor het eerst dit seizoen in handen. De ploeg uit Londen versloeg Brentford zaterdagavond moeizaam met 1-0. Kai Havertz maakte in de 89ste minuut de bevrijdende treffer. Daarmee heeft Arsenal optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van concurrenten Manchester City en Liverpool, die eerder op de dag in een onderling duel niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel.

Arsenal heeft na dertien speelronden één punt meer dan nummer twee Manchester City, Liverpool (derde) volgt op twee punten achterstand. Op bezoek bij Brentford domineerde de ploeg van trainer Mikel Arteta van begin af aan, maar het was de thuisploeg die de eerste grote kans op de openingstreffer kreeg. Na een slippertje van doelman Aaron Ramsdale kon Bryan Mbeumo van dichtbij binnenschieten. Arsenal-middenvelder Declan Rice stond op de doellijn en bracht redding. Ramsdale is dit seizoen zijn basisplaats bij Arsenal verrassend kwijtgeraakt aan de Spanjaard David Raya, die wordt gehuurd van Brentfor





NOSvoetbal » / 🏆 18. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Arsenal is na exit in de beker ook ongeslagen status in Premier League kwijtArsenal heeft zaterdag averij opgelopen in de strijd om de eerste plaats in de Premier League. Manager Mikel Arteta zag zijn elftal namelijk met 1-0 verliezen op bezoek bij Newcastle United. Het is de eerste nederlaag dit seizoen van Arsenal, dat hierdoor de ongeslagen status kwijt is.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Arsenal is na exit in de beker ook ongeslagen status in Premier League kwijtArsenal heeft zaterdag averij opgelopen in de strijd om de eerste plaats in de Premier League. Manager Mikel Arteta zag zijn elftal namelijk met 1-0 verliezen op bezoek bij Newcastle United. Het is de eerste nederlaag dit seizoen van Arsenal, dat hierdoor de ongeslagen status kwijt is.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Nketiah schiet Arsenal met hattrick naar tweede plek in Premier LeagueArsenal heeft in de Premier League goede zaken gedaan door met 5-0 te winnen van Sheffield United, de hekkensluiter van de Premier League. Eddie Nketiah had met een hattrick een groot aandeel in de zege. Door de overwinning gaan The Gunners over Manchester City, dat nog in actie komt tegen Manchester United, heen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Hattrickheld Nketiah schiet Arsenal naar de tweede plek in de Premier LeagueArsenal kende zaterdag een probleemloze middag. In het eigen Emirates Stadium was de ploeg van manager Mikel Arteta met 5-0 te sterk voor Sheffield United. De grote man namens the Gunners was Eddie Nketiah, die een hattrick maakte. Fábio Vieira en Takehiro Tomiyasu zorgden vervolgens voor de eindstand.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Nketiah loodst Arsenal met hattrick naar tweede plaats in Premier LeagueArsenal heeft in de Premier League goede zaken gedaan door met 5-0 te winnen van Sheffield United, de hekkensluiter van de Premier League. Eddie Nketiah had met een hattrick een groot aandeel in de zege. Door de overwinning gaan The Gunners over Manchester City, dat nog in actie komt tegen Manchester United, heen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »