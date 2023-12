Amerikaanse militairen sturen naar de grens met Mexico om migranten tegen te houden

Migranten die hardhandig tegen de grond worden gewerkt, kinderen die in de chaos gescheiden raken van hun ouders en migranten die de rivier ingeduwd worden. Amerikaanse militairen weten zich geen raad met de aantallen migranten op de grens met Mexico. Het aantal illegale migranten heeft dit jaar alle records verbroken. Dat leidt tot verhitte discussies in de VS. Volgens de Republikeinen doet de Amerikaanse president Joe Biden niet genoeg om de migranten te stoppen.

Daarom heeft de gouverneur van Texas een drastisch besluit genomen: hij stuurt militairen naar de grens om ze tegen te houden. Migranten maken zich klaar voor oversteek Hoe schokkend de situatie is, wordt duidelijk langs de Rio Grande, de grensrivier die Mexico scheidt van de Verenigde Staten. Een modderig stuk land, pal aan de rivier. Er zijn hoge hekken gebouwd en langs de rivier liggen rollen prikkeldraad. Overal staan lichtmasten met camera's en om de 20 meter staat een humvee met zwaarbewapende militaire





