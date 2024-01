Ajax'ta Misehouy için yeni bir sözleşme olasılığı

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.donderdagochtend.

Volgens het Amsterdamse fanmedium, dat zich baseert op ‘bronnen rondom de situatie’, wil de achttienjarige middenvelder nog altijd slagen in de Johan Cruijff ArenA.. “De creatieveling wil zich dolgraag laten zien in het eerste elftal en hoopt de kans daartoe te krijgen. Als Ajax hem die kans geeft, lijkt een akkoord over een nieuw contract een formaliteit.” Het contract van Misehouy loopt komende zomer af, waardoor het toptalent sinds 1 januari kan onderhandelen met andere clubs.Tot dusver was Guido Albers de zaakwaarnemer van Misehouy, maar vanaf heden is dat Pini Zahavi van HAZ Sport Agenc





Transfer PSV'er naar Ajax lijkt stap dichterbij na duidelijk signaal MisehouyGabriel Misehouy lijkt te vertrekken bij Ajax. De Amsterdamse club heeft de achttienjarige middenvelder een voorstel gedaan om zijn contract met 3,5 jaar te verlengen. Volgens De Telegraaf moest Misehouy daar uiterlijk woensdag op reageren, maar heeft hij dit vooralsnog niet gedaan. In plaats daarvan wisselde hij van zaakwaarnemer.

Kelvin de Lang gaat in op vragen over contractverlengingen Hato en MisehouyAjax heeft goede hoop dat Jorrel Hato op korte termijn zijn contract bij Ajax verlengt, zo meldt Kelvin de Lang, de tijdelijke technisch directeur van de Amsterdammers, in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het zeventienjarig toptalent ligt momenteel nog tot medio 2025 vast, maar kan rekenen op interesse van meerdere topclubs.

Ajax overweegt om man met 431 Premier League-duels naar Amsterdam te halenAjax is 'serieus geïnteresseerd' in de diensten van Jordan Henderson, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De 33-jarige Engelse middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever Al-Ettifaq en weer terug willen naar Europa. De Amsterdammers zouden daarbij wel concurrentie hebben van andere Europese clubs.

Ajax komt met bevestiging en haalt middenvelder eerder terug naar AmsterdamKian Fitz-Jim maakt het seizoen definitief af bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend. De middenvelder zou eigenlijk tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan Excelsior, maar door de krapte op het middenveld heeft de club besloten Fitz-Jim eerder terug te halen.

Girona meldt zich op de tribune in Amsterdam voor groot talent van AjaxGabriel Misehouy wordt zeer serieus gevolgd door de City Football Group. Namens het concern zit Girona, de koploper van LaLiga, maandagavond op de tribune bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Groningen, zo meldt Tim van Duijn van Voetbal International. De wedstrijd begint om 20:00 uur op Sportcomplex De Toekomst.

Ajax-speler bevestigt transfer nog vóór Ajax zelf: ‘Bedankt voor alles’Ajax heeft het vertrek van Stanis Idumbo Muzambo naar Sevilla bevestigd. De achttienjarige Belg, die nog een contract tot komende zomer had in Amsterdam, nam eerder op de dag al afscheid van de fans en trainers op Instagram.

