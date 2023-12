Ajax gekoppeld aan Bodø/Glimt in Conference League loting

Ajax is gekoppeld aan Bodø/Glimt in de loting voor de tussenronde van de Conference League. De heenwedstrijd staat gepland voor 15 februari.





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Kieft kraakt uitspraak Van der Sar uit 2021: ‘Hoogmoed komt voor de val, hè’Wim Kieft zet met de kennis van nu vraagtekens achter een uitspraak van Edwin van der Sar uit 2021. De voormalig algemeen directeur van Ajax zei destijds dat hij zou opstappen op het moment dat de Amsterdammers in de Conference League terecht zouden komen. Het derde Europese toernooi is momenteel het maximaal haalbare voor Ajax.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Brobbey. maakt weer gelijk in Marseille (2-2) • Legia naast Aston Villa, AZ virtueel uitgeschakeldOm 18.45 uur AZ - HSK Zrinjski (Conference League) en om 21.00 uur Olympique Marseille - Ajax (Europa League). Beide Nederlandse clubs strijden voor hun laatste kans.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Van 't Schip meldt blessure bij Ajax: 'Medische staf adviseerde een wissel'John van 't Schip is zeer tevreden over de manier waarop Ajax donderdag voor de dag kwam in de Europa League tegen AEK Athene (3-1 winst). De trainer greep met zijn ploeg de laatste strohalm in Europees verband en bekert na de winterstop verder in de Conference League.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax-aankoop van Mislintat imponeert: ‘Zijn marktwaarde is al enorm gestegen’Frans Hoek is onder de indruk van Diant Ramaj. De ex-keeperstrainer van het Nederlands elftal, die nu actief is bij Orange County in de Verenigde Staten, denkt dat de marktwaarde van de 22-jarige Ajacied inmiddels flink gestegen is. “En er kan nog veel meer uitkomen”, aldus Hoek in gesprek met Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Valentijn Driessen heeft grote twijfels over kersverse aanwinst van AjaxValentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om in zee te gaan met Marijn Beuker. Het 39-jarige oogappeltje van Louis van Gaal, die in de hoofdstad de jeugdopleiding opnieuw vorm moet geven, werd onlangs aangesteld als directeur voetbal. Driessen heeft zo zijn twijfels.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »