AC Milan, Joshua Zirkzee'yi transfer etmek istiyor

Geoffrey Moncada, Gianluca Di Marzio'ya göre Bologna ve Genoa arasındaki maçta tribünde görüldü. İtalyan transfer pazarı uzmanı Moncada'nın özellikle Joshua Zirkzee'ye büyük ilgi gösterdiğini, ayrıca takım arkadaşı Lewis Ferguson ve eski Eredivisie oyuncusu Albert Gudmundsson'ın da dikkatini çektiğini belirtiyor. "Bu sezon Serie A'nın gerçek sürprizi olan Joshua Zirkzee'ye odaklanılıyor", diyor Di Marzio.

Hollandalı oyuncu, Bologna FC'de oynadığı 19 lig maçında 7 gol ve 2 asist yaparak büyük etki yaratıyor. Ancak AC Milan'ın Zirkzee'yi transfer etmesi kolay olmayacak





