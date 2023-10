Vuélvete un experto de la Inteligencia Artificial con este programa de cursos impartidos por la UNAM, con CERTIFICACIÓN oficial

La tecnología ha logrado el avance de una herramienta que está cambiando todo, desde la forma en hacer imágenes y video o música, hasta en el aspecto académico y laboral, nos referimos a la Inteligencia Artificial. Una novedosa herramienta que automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos.

Para lograrlo, es necesario tener conocimiento y que mejor tomando uno de los cursos sobre inteligencia artificial, impartido por una de las mejores casas de estudio: la UNAM.

Mientras estés tomando este curso serás llevado de la mano por expertos universitarios y de la industria, quienes siempre están actualizados y son profesionales en la materia. Por lo tanto, podrás perfeccionar el dominio de una herramienta con proyectos prácticos y aprenderás a profundizar tu comprensión en conceptos clave. headtopics.com

Ahora bien, este programa está integrado por 8 cursos y un proyecto culminante, ya que la Inteligencia Artificial se aplica en una gran variedad de áreas y actualmente hay una alta demanda laboral en empresas y organizaciones de todo tipo, por lo tanto, estos 8 cursos les darán las herramientas a los estudiantes para que adquieran diversos conocimientos que podrán aplicar en su entorno profesional.

Como puedes ver es un programa muy completo, te invitamos a iniciar una nueva etapa de estudio en tu vida con el

